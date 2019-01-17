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Nami: Kablo ile elektrik projesinin önünü açmamız gerekir

17 Ocak 2019 Perşembe 16:07
Nami: Kablo ile elektrik projesinin önünü açmamız gerekir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Birinci Boyut’a katılarak hükümetin enerji politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Nami, elektrik üretiminde köklü değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Özdil Nami “Bizim A senaryomuzu mutlaka Türkiye ile enterkonnekte kablo projesini hayata geçirmek bu sayede ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminin de önünü açmak olması gerekir. Özellikle güneşten çok daha fazla yararlanarak elektrik üretmemiz elektrik maliyetlerimizi şimdikinin belki de dört bir seviyelerine doğru çekmeye çalışmamız gerekir” dedi.

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Kablo ile ilgili aşılması gereken birçok aşama olduğunu ve ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Nami, “İlk kez bu ülkenin Ekonomi ve Enerji Bakanı Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile doğrudan bir çalışma içerisine girdi. Enterkonnekte kablo ile ilgili birinci derecede ilgili kurum olan ENTSO-E ile Brüksel’de doğrudan toplantılar gerçekleştirdik. Kablo ile elektrik projesinin önünü açmamız gerekir” diye konuştu.

Bakan Nami, kablo ile elektrik konusuna gerçekten yeşil ışık yakılacaksa daha detaylı fizibilite çalışmasının mutlaka yapılmasının önemine işaret etti.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Özdil Nami
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CEREYAN 2019-01-17 17:41:49

Amma ne der be bu amma. Topu attı gene başkasına. İş yap bee işşşşşş. İcraaaaattttt.Mesela 9 günlük fazla fatura ödemesi. Hem da yüksek tarifeden . bunu çöz önce be gardaş

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KIBRISLI 2019-01-17 17:38:08

KÜLAHI SALLAMA SIRASI SANA MI GELDİ ACABA?YOKSA HEPSİNİ GÜNEŞTEN Mİ ELDE EDECEKSİNİZ SORY GARDAŞ

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