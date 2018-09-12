Nami: Kablo ile elektrik ve yenilenebilir enerji için çalışmalar başladı

Toplantıda konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Türkiye ile enterkonnekte kablo bağlantısı ve güneş enerjisinden yararlanma konusularında açıklamalarda bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Candan Avunduk, bütçe giderlerinin yüzde 80’den fazlasının maaş ve cari transferler olduğu bir ülkede yaşandığını ifade etti.

Avunduk, “Bu nedenle kamuda tasarruf yapılması, kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi ve kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik kayıt dışılığın azaltılması gibi icraatları önemsiyoruz” diye konuştu.

Son zamanlarda Türk Lirası’nda yaşanan olumsuz gelişmelere de değinen Avunduk, “Bu Kıbrıs Türk ekonomisi ve sosyal hayatı üzerinde yıkım etkisi yaratmaktadır” dedi.

Toplantıda konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, hükümet olarak kısa vadeli çözümler değil, daha uzun soluklu çözümleri hayata koymaları gerektiğinin bilincinde olduklarını da ifade etti.

Nami, “Bizim dışımızda gelişse de TL’nin değer kaybı alım gücümüzü düşürdü. İktidar olarak 144 ülke arasında 114’üncü sırada olan bir ekonomiyi devraldık. Rekabet gücümüzün zayıflığı ortada. Teşvikler, krediler üretimin artırılması için yapılacak çalışmalar bunların hepsi Türkiye ile oturulup iyice konuşulmalı. Bu toplantı bu açıdan da önemli” diye konuştu.

Nami, Türkiye ile enterkonnekte kablo bağlantısı ve güneş enerjisinde yararlanma konusunda görüşüldüğünü ve bu yönde çalışmaların başladığını söyledi.

Bu konuda Kıb-Tek ile de temasları olduğuna değinen Nami, “Elektriğe yatırımların olacak ama artık eskisi gibi değil, daha ucuz elektriğe ulaşmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından Kalkınma Bankası Başkanı Mustafa Besim sunumunu bankanın çalışmaları ve kredilerle ilgili sunumunu yaptı.

Toplantı daha sonra Bakan Nami’nin da yer aldığı Mehmet Saydam’ın moderatörlüğünde soru cevap bölümüne geçildi.