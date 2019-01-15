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Nami: Kıb-Tek’e çift yakıtlı jeneratör alımı gündemde

Milletvekillerinin güncel konuşmalar yaptığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

15 Ocak 2019 Salı 17:47
Nami: Kıb-Tek’e çift yakıtlı jeneratör alımı gündemde

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nu yanıtlamak üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıb-Tek’te herhangi bir zarar olmadığını, bu yöndeki söylemlerin doğru olmadığını ifade ederek, 120 milyon TL’nin alacak hanesine yazdığını ancak halka külfet olmamak için 3 ay yerine 3 yılda tüketiciden tahsil edileceğini kaydetti. 

Nami, elektrik fiyatında indirim veya artışın Kıb-Tek tarafından belirlendiğini, bunun da birçok etkenden kaynaklandığını kaydederek, petrol fiyatı düşüşünün elektrik fiyatlarına yansımadığını bunun böyle değerlendirilmemesi gerektiğini anlattı. 

Kıb-Tek’in kâr merkezi olmadığını, nizamnameyle yönetildiğini ifade eden Nami, elektriğe uzun zamandır zam gelmediğini ancak ucuz petrolün stoklara girmesi ve elektrik ücretlerinin diğer unsurlara da bakılarak yeniden fiyat belirlenmesinin önemine işaret etti. 

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Nami, Kıb-Tek ile Maliye arasındaki mahsuplaşma ve temiz bir sayfa açma konusunu da anlatarak, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. 
Hayat pahalılığı ödeneğinin üç ay durdurulması ve bu sürede artı değil eksi bir sonuç çıkmasıyla hayat pahalılığının daha fazla ödenmesinin beklenmedik bir durum olduğunu da ifade eden Nami, enerji konusunda da Türkiye ile kablo konusunda üzerlerine düşen her türlü görevi girişimi yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini kaydetti. 

Nami, kablo ile enerji altyapısının ülkede yenilenebilir enerjinin de önünü açacağına işaret ederek, “altyapıya hiçbir şey yapılmıyor” eleştirilerini kabul etmediğini kaydetti, kürsüden daha yapıcı eleştiriler beklediğini söyledi. 
 

ÇİFT YAKITLA ÇALIŞABİELECEK JENERATÖR ALIMI GÜNDEMDE
Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, Kıb-Tek’te gecikmeli çıkan faturanın ilk kez olduğunu ve her hangi bir zararın veya haksız kazancın olmadığını, Kıb-Tek’in yenilenebilir enerji konusunda ihale yapma aşamasına gelen çalışmaları bulunduğunu, doğal gaz ve fueloil olmak üzere çift yakıtla çalışabilecek jeneratörler alımı için de çalışma yapıldığını anlattı. 

Bunların yaşama geçirilmesiyle elektrikte indirimin söz konusu olabileceğini ifade eden Nami, fatura tarihlerinin uzamasının Kıb-Tek’e ek gelir getirmediğini vurguladı. 
“Kıb-Tek yönetim kurulu üyeleri ihaleye katılacak şirket tarafından Malta’ya tatile götürüldü” iddiasına karşı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyelerinin yeni enerji kaynakları ve yeni teknolojileri yerinde izlemesinin yanlış olmadığını da ifade eden Nami, bu ziyaretin bir tatil amacı taşımadığını, yoğun bir programla geçirildiğini, üyelerin biletlerinin kurum, otel masraflarının da şirket tarafından karşılanmış olabileceğini söyledi. 
 

ULUSLARARASI İHALE
Nami’nin geçmişte de bunun yapıldığını söylemesi üzerine UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Beni geçmiş ilgilendirmez, ben önüme bakarım. Bu konu araştırılmalı, bize bu konuda bilgi vermelisiniz” dedi. Nami, bu konuda milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı, ihalenin 38-39 milyon Euro civarında olacağını, uluslararası bir ihale yapmayı çalıştıklarını kaydetti. 
Nami, önceliği olan yenilenebilir enerji ve kabloya, daha fazla önem verdiğini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
Özdil NamiKIB-TEKçift Yakıtlı JeneratörHaberGündemKıbrıs
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suleyman 2019-01-15 21:02:37

bu işler kıbrıs soruruna benzemez türkiyeden özel kaplolarnan elektriik gelmesi lazım öyle benim halkımın paralarını sokağa atmayınız

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