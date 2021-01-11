NAMİ: “MÜZAKERELER KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİRİLMELİ”

ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’a Türkiye’nin tam destek verdiğini söyleyen Nami, Cumhurbaşkanı Tatar seçildikten sonra, hangi devlet başkanlarından tebrik geldiğini sordu. Dünyada bir tek Birleşmiş Milletler nezaretinde müzakereler olduğu zaman Kıbrıslı Türkleri muhatap aldıklarını söyleyen Nami, “Bunun dışında bizi kimse muhatap alıp da konuşmuyor” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti adına sadece Kıbrıslı Rumların yer aldığı bir hükümet konuşamaz, o hükümet üzerinde Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu ve buradan gidildiğinde Kıbrıslı Türklerin de söylediklerinin dikkate alındığını söyleyen Nami, “Bunun dışında diğer şekilde bizi muhatap almazlar. O yüzden müzakere sürecine bir şans daha verilmeli ve kaldığı yerden müzakerelere başlanmalıdır. Eğer böyle bir şey yaparsak bütün insiyatif bize geçer, sorumluluk Kıbrıs Rum tarafı üzerine yıkılır” dedi.