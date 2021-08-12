Nami: Orta Yere Sıkışmış Bir Kıbrıs Türk Toplumu Var

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Özdil Nami, Kıbrıs TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

İçinde bulunulan durumdan hiç kimsenin mutlu olmadığını vurgulayan Nami, “Konu ekonominin de dışına çıktı. Biliyorsunuz son dönemde demokrasimizle ilgili, yargımızla ilgili müdahaleler, siyasi partilerin seçimlerine müdahaleler ve hatta dün yapılan bir toplantıda eğitim sistemimizle ilgili yorumların yapılması gibi konular, halkı son derece rahatsız ediyor. Halk gerçekten bunaldı” dedi.



Kıbrıslı Türkler’in Kıbrıs’ta çözüm olsun diye, çok büyük mücadele verdiğini ve Rumlar’ın “hayır”ı ile karşılaştığını söyleyen Nami, “Diğer taraftan asırlardır devam eden bu kimlik mücadelesinde et tırnak gibi gördüğümüz Türkiye’nin davranışlarında ciddi sıkıntılar var. Orta yere sıkışmış bir Kıbrıs Türk toplumu var. Benim gördüğüm en büyük tehlike, bu sıkışmışlık, yılgınlığa sebep olur. Bizim çok değerli, kendimize has bir Kıbrıs Türk kimliğimiz var. Bunun yok olmasına izin vermemek lazım” dedi.