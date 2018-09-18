Nami: Ticarette reforma ihtiyaç var

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ithal izinlerini hızlandırmak, ticarette bürokrasiyi azaltmak için Dünya Bankası ve AB yetkililerinin de katılımı ile gerçekleşen atölye çalışmasında konuştu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ithalat izinleri ile ilgili prosedürlerin kolaylaştırılmasına yönelik olarak, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, ilgili bakanlıklardan yetkililer ve Kıbrıs Türk Ticaret ve Sanayi Odalarının bir arada bulunduğu atölye çalışmasının açılış konuşmasını yaptı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığında yer alan ve 2 gün sürecek olan kapsamlı atölye çalışmasında ithal izinlerini hızlandırmaya yönelik fikirler değerlendirilecek. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami toplantının açılışında yaptığı konuşmada bürokratik işlemleri azaltarak daha hızlı ticaret imkanını sunmak ve bu alanda bir reform yapmaya vurgu yaptı.

Bakan Nami’nin konu hakkındaki konuşmaları şöyle: “Dışa dönük, dünya ile barışık ve her anlamda rekabet edebilir bir ekonomi için bizlerin Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlarla diyaloğumuz ve karşılıklı bilgi alışverişimiz çok önemlidir. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak gerek diğer bakanlıklar ve bakan arkadaşlar ile gerekse iş insanları ile yapmış olduğumuz birçok görüşmede, ticaretle ilgili izinlendirmeler konusunda reforma ihtiyaç olduğu dile getirilmişti.

Bizler de, değişik zamanlarda sizlerden de edindiğimiz bilgiler ışığında, somut adımlar atılabilmesi için gerekli olduğu kanaatiyle bu atölye çalışmasına Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Koordinasyon Ofisi katkıları ile ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizi herhangi bir anlamda riske atmadan, çağdaş ve rekabet edebilir bir ekonomik sistem için; sorumluluk ve yetkilerin tanımlandığı, birbirine engel veya yük teşkil eden değil, aksine, birbirine hizmet eden yaklaşımların tanımlandığı ortak bir zemini oluşturmak çok önemli. Umarım bu atölye çalışmasının sonunda, reform önerileri ve varılacak olan ortak mutabakat, uygulanabilir bir plan çerçevesinde takip edebileceğimiz bir format halini alır. Burada bulunan herkese, katkıları için şimdiden çok teşekkür ederim.”