NAMİ: “ZEMİNİMİZİ KAYBEDİYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Protokollerde ekonomik ilişkilerin görülmediğini söyleyen Nami, “Protokollerimiz bilinçli olarak çok müphem hazırlanıyor. Sürekli bir şekilde iyi ilişkilerde vurgu yapılıyor. Biz Türkiye ile ezelden beri iyi ilişkiler içerisindeyiz. Bununla ilgili bir soru işaretimiz yok ki. Bizim Türkiye ile bizim de aklımıza yatan bir uyumu sağlamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar’da ben bu gayreti görmüyorum. İstanbul Sözleşmesi konusunda dahi, Türkiye ile uyum içerisinde gözükmek için, bir açıklama yapma gereği hissediyor” dedi.

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+1 toplantısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Nami, “Sayın Tatr, iki devletli çözüm ile sonuca ulaşabileceği vurgusunu yapıyor. Ama buna kendinden başka hiç kimse inanmıyor. Dünya’nın bizim yanımızda olduğu zemini gün geçtikçe kaybediyoruz. Şimdi biz sil baştan içinde bulunduğumuz durumu Dünya’ya göstermek durumunda kalacağız” dedi.