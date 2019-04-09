Nami:Güneş Panellerinden Elektrik Üretimi Arttı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de denetleme göreviyle toplandı.

Genel Kurulda güncel konuşmalara yer veriliyor.

İlk güncel konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı.

Arıklı, nüfus sayımı ve Kıbrıs konusunda yaptığı konuşmasında, Akıncı – Lute görüşmesinin ardından Sözcü Barış Burcu’nun yaptığı açıklama ile Lute’un görev tanımının yapılamayacağının anlaşıldığını belirtti.

Burcu’nun açıklamalarından Akıncı’nın Lute’a sadece siyasi eşitlik konusunda ısrar ettiğinin anlaşıldığını iddia eden Arıklı, Akıncı’nın Lute’la görüşmesinde garantiler meselesine değinmemesini eleştirdi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın garantörlük meselesi konusunda ne düşündüğünü sordu.

Müzakerelerin tekrar başlamasının başka bahara kaldığının da anlaşıldığını belirten Arıklı, Akıncı’nın geri adım atabileceği safha kalmadığını savundu.

Arıklı, “Akıncı’nın içi boşaltılmış Siyasi eşitlik meselesini olmazsa olmaz şart olarak ortaya sürmekte olduğunu” da ileri sürdü.

YDP genel Başkanı Arıklı, Kıbrıs konusunda ve mülkiyette taşınmaz mal komisyonun önemine vurgu yaptı.

Akıncı’nın Nüfus konusunda Hükümete ve İçişleri Bakanı’na yönelik söylemlerini de eleştiren Arıklı, “Seçimler yaklaştı Akıncı iç tribünlere oynuyor” dedi.

YDP Başkanı Arıklı, nüfusun milli mesele olduğunu ve spekülasyon konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın verilerine inanılması gerektiğini de kaydetti.



MANAVOĞLUGenel Kurul’da sonraki güncel konuşmayı Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Konutlarda ve işyerlerinde güneş panellerinin yerleşimi ve KIBTEK’in uygulamalarının halka daha net anlatılmasın gerekliliği” konusunda yaptı.Manavoğlu, Güneş panellerin kullanımında artış olduğuna işaret ederek, bu panellerin lokasyonun görsel ve güvenlik açısından sıkıntı yaratabileceğini anlattı.Manavoğlu, bu konuda gerekli tedbirlerin şimdiden alınmasının ilgili tüzükte değişikliğe gidilmesinin önemini anlattı.Manavoğlu, Birkaç sene içerisinde yerleştiren bu panellerin şiddetli fırtına söz konusu olduğunda çevreye zarar verebileceğini söyledi.Çoklu tarife sisteminin dünyada birçok ülkede de var olduğunu ifade eden Manavoğlu, hem uygulamanın neden zamla birlikte başladığını hem de yeni sistemin daha iyi anlatılması gerektiğini belirtti.Manavoğlu, geçmişte Aksa konusunda alel acele yanlış adımların atıldığını ifade ederek, 2024’teki sözleşeme bitmeden gerekli yatırımların yapılmasının önemini belirtti.NAMİEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, güneş panellerindennin arttığını ve konunun ciddi şekilde gündeme gelmeye başladığını ifade ederek, kendilerinin göreve geldikten 2 ay sonra nisan ayında çalışma başlattıklarını ve hukuk dairesine yazı yazdıklarını belirterek bu yazıyı okudu.Üretimle ilgili izinlerin bakanlık tarafından verildiğini ama kurulumları kendilerinin belirlemediğini anlatan Nami, şu anki mevzuat gereği panellerin kurulumundan şehir planlama ve belediyelerin sorumlu olduğunu izinlerin oralardan alındığını gerektiği noktalarda bakanlığa danışılabileceğini kaydetti.3’lü tarifenin sebeplerini ve detaylarını tam kadro ekibin basın toplantısında açıkladıklarını ancak CB Akıncı’nın da aynı anda açıklama yapması nedeniyle basına yansımadığını dile getiren Nami, zammın kaçınılmaz olduğunu ancak kendilerinin seçenek sunmak istediğini anlatarak şuan için bile rahatlamanın görüldüğünü kaydetti.