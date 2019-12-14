Namık Kemal Lisesi'nde “Her Yerde Opera” etkinliği düzenlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden Devlet Opera ve Balesi (KKTCDOB), Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde “Her Yerde Opera” isimli eğitim etkinliği düzenledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlikler, opera ve bale sanat dallarının öğrencilere tanıtılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

KKTCDOB Kurucu Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre, bu amaçla dün Gazimağusa Namık Kemal Lisesini ziyaret ederek, “Her Yerde Opera” isimli eğitim etkinliğini düzenledi.

Etkinlikte, opera sanatı tanıtıldı, seçme aria ve düetleri seslendirildi, ayrıca opera sanatı hakkında merak edilen sorular yanıtlandı.