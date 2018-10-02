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Narenciye çalıştayı düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Narenciye Çalıştayı düzenleniyor. 

02 Ekim 2018 Salı 12:03
Narenciye çalıştayı düzenleniyor

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-4 Ekim tarihleri arasında yer alacak çalıştayın açılışında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami hazır bulunacak.

Çalıştayın açılışı,yarın 09.30’da Güzelyurt- Kalkanlı yolu üzerinde bulunan Diamond Hall Wedding Garden’da yapılacak.

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Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıNarenciye çalıştayıGündemKıbrıs
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