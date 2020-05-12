Narenciye işçilerinin feryadı:

Bahar SANCAR-

Ülkemize Aralık ayında narenciye hasadı için gelen narenciye işçileri hasadı bitirdi ancak hava ve deniz sınırlarının kapalı olması nedeniyle ülkelerine geri dönemiyor. Çocuklar ile birlikte toplam 90 kişi KKTC devletinden Türkiye’ye gidebilmek için yetkililerin devreye girerek kendilerine yardım etmesini bekliyor.

ÜLKELERİNE VE AİLELERİNE KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Narenciye hasadının bitmesinin ardından koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye gidemeyen onlarca işçi devletin kendilerine yardım eli uzatmasını istiyor. Narenciye işçilerini KKTC’ye getiren işveren, işçilerin ülkelerine ve ailelerinin yanına dönmek istediğini ancak hava ve deniz yolu ulaşımları kapalı olduğu için ülkelerine geri dönemediklerini söyledi. Büyükelçilik ve ilgili makamlara başvuruların yapıldığını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirten işverenler, “İşçilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz fakat bu insanların ülkelerine sağ salim giderek ailelerine kavuşması gerekiyor” dedi. Koronavirüs pandemisinin ardından KKTC’den Türkiye’ye giden binlerce kişi olduğunu ve bu işçilerinde güvenle Türkiye’ye gönderilmesi gerektiğini söyleyen işverenler, “Bu insanları daha fazla mağdur etmemeliyiz” şeklinde konuştu.