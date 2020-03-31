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Narenciye teşviklerinde, üreticiyi mutlu edecek düzenleme

Tarım ve Doğalkaynaklar Bakanı Oğuz, narenciye teşvikleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi açıkladı. Oğuz, yeni düzenlemenin bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini ifade etti.

31 Mart 2020 Salı 17:59
1041 Okunma
Narenciye teşviklerinde, üreticiyi mutlu edecek düzenleme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT'de katıldığı programda, narenciye teşvikleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeden söz etti, müjdeyi verdi. 

Bakan Oğuz, narenciyeden 55 ile 60 bin ton rekolte beklendiğini ifade ederek, 15 bin ton narenciyenin ihracının yapıldığını kaydetti. 

Konsantrelik sıkımla ilgili de çalışma yapıldığını belirten Oğuz, "Çalışmayı Bakanlar Kurulu'na sunduk, onayı aldık" dedi. 

Buna göre; sıkmalık narenciyenin tonuna verilen teşvikte 100 TL'lik artışa gidildiğini ifade eden Oğuz, "630 TL'lik ton başı verilen rakam, 730 TL'ye yükseldi" şeklinde konuştu. 

Oğuz, normalde teşvik verilmeyen dökmelik portakal için 125 TL'lik teşvik vereceklerini, kasalanması halinde ise bu rakamın 150 TL'ye çıkacağını söyledi 

İkinci sınıf paketteki teşvikin ise 130 TL'den 160 TL'ye yükseldiğini ifade eden Oğuz, "Amacımız ihraç edilmesi. Kalanın ise konsantre olarak sıkılması" dedi. 

Oğuz, yeni düzenlemenin bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini ifade etti. 

Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıNarenciyeDursun Oğuz
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Bravo 2020-03-31 18:45:13

Bravo Sn Oğuz. İşte üreticiyi desteklemek böyle olur. Tebrikler. ÜRÜNE TEŞVİK.

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