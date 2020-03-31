Narenciye teşviklerinde, üreticiyi mutlu edecek düzenleme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT'de katıldığı programda, narenciye teşvikleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeden söz etti, müjdeyi verdi.

Bakan Oğuz, narenciyeden 55 ile 60 bin ton rekolte beklendiğini ifade ederek, 15 bin ton narenciyenin ihracının yapıldığını kaydetti.

Konsantrelik sıkımla ilgili de çalışma yapıldığını belirten Oğuz, "Çalışmayı Bakanlar Kurulu'na sunduk, onayı aldık" dedi.

Buna göre; sıkmalık narenciyenin tonuna verilen teşvikte 100 TL'lik artışa gidildiğini ifade eden Oğuz, "630 TL'lik ton başı verilen rakam, 730 TL'ye yükseldi" şeklinde konuştu.

Oğuz, normalde teşvik verilmeyen dökmelik portakal için 125 TL'lik teşvik vereceklerini, kasalanması halinde ise bu rakamın 150 TL'ye çıkacağını söyledi

İkinci sınıf paketteki teşvikin ise 130 TL'den 160 TL'ye yükseldiğini ifade eden Oğuz, "Amacımız ihraç edilmesi. Kalanın ise konsantre olarak sıkılması" dedi.

Oğuz, yeni düzenlemenin bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA