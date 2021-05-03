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Narenciye Üretici ve Tüccarın Elinde Kaldı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, narenciye haşatının tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, kapanmadan dolayı tonlarca ürünün üretici ve tüccarın elinde kaldığını açıkladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:25
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Narenciye Üretici ve Tüccarın Elinde Kaldı

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, en geç mayıs ayının ilk haftasında narenciye haşatının tamamlanmış olacağına işaret ederek, bugüne kadar 45 bin ton civarında ürün hasat edildiği ve 10 bin ton civarında ürünün ise hasat edilmeyi beklediği bilgisini verdi.
Hasat edilen 45 bin ton civarında ürünün 3-4 bin kadarının üreticinin elinde satılmayı beklediğini kaydeden Akçın, 3-4 bin kadarının ise tüccarın elinde kaldığını belirtti. Bunun nedeninin ise salgın tedbirleri kapsamında yaşanan kapanma olduğuna işaret eden Akçın, ürünü elinde kalan üreticinin perişan olduğunu söyledi.
Hükümetin sanayi tipi ürüne destek vermesini beklediklerini de kaydeden Akçın, “Konsantreye gidecek dolu vurgunu ve sanayi tipi ürünü geçen yılın fiyatı civarında Cypfruvex’in fiyat açıklaması hem tüccarı, hem de üreticiyi tedirgin etmiştir oysa dolar geçen yılın iki katına çıkmış vaziyette. Bu konuda hükümetin geçen yıl olduğu gibi sanayi tipi ürüne destek vermesini bekliyoruz. Bilindiği gibi Güzelyurt’un bazı bölgelerine dolu vurması nedeni ile o ürün ihracata gitmediği için konsantrede değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.
“HER YIL BU KONU GÜNDEM OLMAMALI”
Elektrik Kurumu’nun devlet elindeki bazı sulama birliklerinin elektriğini kestiğine işaret eden Akçın, “Borç istihdamdan gelen bir borçsa, Devletin bunun çaresini bulması lazım. Her yıl bu konu gündem olmamalı” ifadelerini kullandı.
Üreticinin bahçe traktörlerinin ruhsatları ile ilgili sorununu da dile getiren Akçın, tarım aletlerinin gümrüksüz ve traktör ruhsatlarının seyrüseferlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, bu yıl üreticilerin traktör seyrüseferi için Lefkoşa’ya giderek Çiftçiler Birliği’nden bir belge almak durumunda bırakılmasını eleştirdi.
“Bu pandemi döneminde Lefkoşa’ya gitme bir sorun. Oysa bu traktörler yalnız bahçe sürmekte… Lefkoşa’ya gitme hem zaman kaybı hem de maddi zarar” diyen Akçın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’dan narenciye traktörleri için narenciye birliklerinin vereceği belge ile seyrüsefer çıkarılması yönünde gerekeni yapmasını istedi.

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