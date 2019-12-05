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Narenciye Üreticiler Birliği, bilgilendirme toplantısı düzenledi

05 Aralık 2019 Perşembe 11:04
Narenciye Üreticiler Birliği, bilgilendirme toplantısı düzenledi

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, su kuyularının sürekli olarak elektriğinin kesilmesi ve üreticilerinin en ihtiyaçlı olan dönemde bahçelerine su verememesi sorunu üzerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Birlik Lokali’nde düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Asbaşkanı Yalçın Cemal, üreticinin borcu olmamasına rağmen kesilen elektrikten dolayı su alamamasının kabul edilemez olduğunu kaydederek, sorun çözülmezse ağaçların yaprak ve ürün dökmeye başlayacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu da üreticilerin ödemesine rağmen Bölge Sular Komitesi’nin Elektrik Kurumu’na yıllardır biriken borcu olduğunu anlatarak, bu sorunun yıllardır çözülemediğini ve üreticilerin mağdur olduğunu ifade etti.

Alioğlu, narenciye bahçelerine su verilemediği için bahçelerin kurumakla yüz yüze bırakıldığının altını çizerek, bu borcun üreticiler tarafından yaratılmadığını ve sorun üreticinin olmamasına rağmen mağdur olanın üretici olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği eski Başkanı Abdullah Cangil de devletin yapacağı çalışmayla borçların nereden kaynaklandığını tespit etmesi gerektiğine işaret ederek, bu faturanın borcu olmayan üreticiye kesilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Su fiyatlarında yaratılan dengesizliğin de üreticiler arasındaki rekabet ortamını ortadan kaldırdığını belirten Cangil, bu konuda da denetleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantı sonucunda oluşturulacak komite ile sorunun kalıcı bir çözüme oluşturulması için ilgili yetkililere ziyaret başlatma kararı oybirliğiyle alındı.(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Narenciye Üreticiler Birliği
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