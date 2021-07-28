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Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın: “Fareler konusunda ivedilikle önlem alınmalı”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın farelerin ürünlere zarar verdiğini belirtti.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:11
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Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın: “Fareler konusunda ivedilikle önlem alınmalı”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, fare popülasyonunun arttığını, narenciye, harup ve üzümlerin zarar gördüğünü belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ivedilikle tedbir alması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Akçın, farelerin narenciyede, ağaçlara, meyvelere ve sulama hortumlarına ciddi zararlar verdiğini kaydederek, kişisel mücadeleyle bu durumun önüne geçilemeyeceğini, başarının ancak toplu mücadeleyle sağlanabileceğini ifade etti.

Akçın, yetkililerin durum daha da kötüleşmeden gerekli tedbirleri almasını istedi.

“DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNİN BİR AN ÖNCE YAPILMALI”

Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin bir an önce yapılması gerektiğini dile getiren Akçın, “Narenciyenin en yoğun bakım dönemi olmasına rağmen girdi maliyetlerinin ikiye hatta dolar bazında üçe katlandığı göz önünde tutularak bir an önce Doğrudan Gelir Desteğinin ödenmesini talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Zamanında ödenmeyen desteğin, destek olmaktan çıkacağını kaydeden Akçın, Tarım Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Anahtar Kelimeler:
Turgut Akçın
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