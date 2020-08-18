Narenciye üreticilerine yönelik kitle toplantısı düzenleniyor

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, narenciye üreticilerine yönelik kitle toplantısı düzenliyor.

Narenciyedeki son durumun değerlendirileceği toplantı, 19 Ağustos’ta saat 20.00 de Doğancı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

Birlik Başkanı Ali Alioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda narenciyedeki son gelişmelerin üreticilerle paylaşılacağı ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasının belirleneceği toplantıya tüm bölge üreticilerini davet etti.

Alioğlu, toplantıda, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ile Cypfruvex’in ürün fiyatlarındaki tutumu-pazarlama konusunun da ele alınacağını kaydederek, üreticilerin talep ve istekleri konusunda da görüş alışverişi yapılacağını ifade etti.