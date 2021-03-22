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Narenciye üreticilerinin dikkatine

Genel Tarım Sigortası Fonu, listelere itirazların 24 Mart’a kadar kabul edileceğini duyurdu.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:07
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Narenciye üreticilerinin dikkatine

Genel Tarım Sigortası Fonu, Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde dolunun zarar verdiği narenciyelerle ilgili listelerin 24 Mart’a kadar askıda olacağını, listelere itirazların 24 Mart’a kadar kabul edileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek. 18-24 Mart tarihleri arasında köy kahvehanesi veya Kaza Tarım Dairesi’nde askıda kalacak listelere itirazı olan üreticiler en geç 24 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar Lefkoşa’daki Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

İtirazların ne şekilde yapılacağı askı listeleri üzerinde bulunan duyuru kısmında belirtiliyor.

Son Güncelleme: 22.03.2021 20:16
Anahtar Kelimeler:
Genel Tarım Sigortası FonuNarenciye
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