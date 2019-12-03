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Narenciyecilerin sorunları yarın Doğancı’da tartışılacak

03 Aralık 2019 Salı 12:37
Narenciyecilerin sorunları yarın Doğancı’da tartışılacak

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye sektöründeki son durumu üreticilerle birlikte masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Kitle toplantılarının ilki yarın akşam Doğancı’da yapılacak.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye sektöründeki son durumu ve özellikle Cypfruvex’te yaşanan sorunları değerlendirmek amacıyla kitle toplantıları düzenliyor.

Üreticileri bilgilendirileceği ve sektörün geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulacak olan toplantıların ilki yarın akşam Doğancı’da yapılacak. Toplantı saat 18:30’da Doğancı Kulüp Binası’nda yer alacak.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, yaptığı yazılı açıklamada son gelişmeleri değerlendirmek adına tüm bölgelerde kitle toplantıları düzenleneceğini vurgulayarak, üreticileri toplantılara katılmaya çağırdı.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
NarenciyeDoğancı
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