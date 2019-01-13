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Narenciyede teşvik primleri açıklandı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı narenciyede bu yıl uygulanacak narenciye teşvik primlerini açıkladı

13 Ocak 2019 Pazar 15:08
Narenciyede teşvik primleri açıklandı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı narenciyede bu yıl uygulanacak narenciye teşvik primlerini açıkladı.

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Bakanlık, 2018-2019 narenciye sezonunda Limon, Greyfurt, Mandora (King) ve diğer mandalina türleri ile Yafa (Şamuti) ve Valensiya türü portakal ürününün satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek ihracatçılara ton başına teşvik primi ödeneceğini ve bu amaçla Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, teşvik primiyle ilgili tablo şöyle:

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Son Güncelleme: 13.01.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
HaberTeşvik PrimleriNarenciye
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EmekliYORUM 2019-01-13 15:24:29

Yazan arkadaş lütfen biraz daha özenli iş yapın lütfen, devletin memuru ayrıntılı ve anlaşılır yazmak zorundadır. Karşılığı nedir? TL, usd, mazot NE?

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