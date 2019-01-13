Narenciyede teşvik primleri açıklandı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı narenciyede bu yıl uygulanacak narenciye teşvik primlerini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, teşvik primiyle ilgili tablo şöyle:
Son Güncelleme: 13.01.2019 15:15
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı narenciyede bu yıl uygulanacak narenciye teşvik primlerini açıkladı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı narenciyede bu yıl uygulanacak narenciye teşvik primlerini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, teşvik primiyle ilgili tablo şöyle:
Yazan arkadaş lütfen biraz daha özenli iş yapın lütfen, devletin memuru ayrıntılı ve anlaşılır yazmak zorundadır. Karşılığı nedir? TL, usd, mazot NE?