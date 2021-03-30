NARİN FERDİ ŞEFİK: “20 YA DA 27 HAZİRAN’DA ARA SEÇİM ŞART”

Kardelen Göksu - Özel Haber

“20 YA DA 27 HAZİRAN’DA ARA SEÇİM ŞART”

Mevcut Hükümet kanadından hala daha bir seçim tarihi gelmediğini aktaran Şefik, “Yüksek Seçim Kurulu olarak yasal görevimiz bellidir. Milletvekilliğinde bir boşluk olduğu takdirde Haziran ayında ara seçim olacağı söylenir. 20 Haziran ya da 27 Haziran tarihinde ara seçim yapmamız şarttır” açıklamasını yaptı.

Şefik, “Bu konuda bizim bir takdir ya da seçeneğimiz yoktur, ara seçimin yapılması yasanın bizi mecbur kıldığı bir durumdur. Biz Yüksek Seçim Kurulu olarak sınav var mı yok mu kontrol edip bir tarih belirleriz” dedi.

Ara seçim yapılmazsa da yasaya göre 1 yıllık bir süre içerisinde seçim tarihinin belli olması gerektiğini vurgulayan Şefik, “Eğer meclis erken seçim kararı verirse, Yüksek Seçim Kurulu’nun Haziran ayında ara seçim yapması ortadan kalkar. Erken seçim için bir karar verilmezse, 5/76 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında ara seçim yapılması zorunludur” şeklinde konuştu.

“ARA SEÇİM YERİNE ERKEN SEÇİM YAPILMASI MALİ AÇIDAN DAHA İYİ OLUR”

Ekim’de bir Erken Seçim olması durumda, seçim yasaklarının devreye girmesiyle birlikte hükümet işleyişinin olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna yönelik ise Şefik, “Seçim yasakları muhakkak belirli faaliyetleri engellemektedir. Seçim yasakları, siyasileri ne kadar olumlu ya da olumsuz etkilediğini onlar belirler. Genellikle, seçim yasaklarından şikâyet edildiği için muhakkak olumsuz etkilenir” açıklamasını yaptı.

“Herhangi bir tarih açıklanmadığı takdirde, Haziran’da yapılacak olan ara seçimde personel sayısı ve mali açıdan bu yükü devlet kaldırabilir mi?” sorusuna ise Şefik şöyle cevap verdi: “Seçim yapmak pahalı bir işlemdir, büyük bir maliyettir bu yükü Yüksek Seçim Kurulu verecek değildir. Mali külfet düşünüldüğünde, ara seçim yerine erken seçim yapılması mali açıdan daha iyi olur”

Yüksek Seçim Kurulu’nun yasayı uygulayan kurum olduğunu kaydeden Şefik, “Böyle durumlarda, YSK’nın taktir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin yapılacağı takvimi belirler ve onu uygular. Meclisin seçeceği tarihi Yüksek Seçim Kurulu takvime uygular ve açıklar” dedi.

“SEÇİMDE PERSONEL SIKINTISI YAŞANABİLİR”

Seçimde görevlendirilecek personel ve yaşanabilecek personel sıkıntısı hakkında da açıklama yapan Şefik, “Yüksek Seçim Kurulu olarak kendi personelimiz zaten göreve devam etmektedir. Biz camia olarak aşılandığımız için sıkıntı yok” dedi. Sandıkta çalışanların, artık pandemi koşullarından dolayı çalışmayı kabul etmediğini sözlerine ekleyen Şefik, “PCR testi de zorunlu olduğundan birçok kişi yaptırmak istemiyor. Ara Seçim yapılacağında sandıkta çalışacak kişi sayısında zorlanmamamız lazım.

Erken Seçim koşulunda ise personel sıkıntısı çekebiliriz. Tecrübeli sandıkçılar bir daha asla çalışmayacaklarını söylediler. Bunun yanında aynı zamanda pandemi koşullarından dolayı da sorun yaşayacağımızı düşünüyoruz. Pandemiden dolayı eğitim de veremiyoruz geçtiğimiz dönem de eğitimi videolu bir şekilde vermeye çalıştık fakat videoyu izlemeden görev yapmaya gelenler oldu” şeklinde konuştu.

“YASADA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK BİR ZAMAN KALDI MI NOKTASINDA ENDİŞE DUYMAYA BAŞLADIM”

Narin Ferdi Şefik’in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “Seçim ve Halk Oylamasıyla bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı ve artık ümidimi yitirdim” söylemine de açıklık getiren Şefik, “2018’de seçim yapıldıktan sonra ve seçimde yaşanan sorunları gördükten sonra, ben seçim yasasının uygulanmasından kaynaklanan problemleri söylüyorum ve bu konuyla ilgili yasa değişikliği yapacağını hep duyuyorum. 2021 yılındayız ara seçimde sorun olmaz ama erken genel seçimin konuşuluyor. Fakat yasada değişiklik yapılabilecek bir zaman kaldı mı noktasında endişe duymaya başladım. Zaman kalmayınca bir şey yapılamayabilir. Ben daima olumlu düşünüyorum. Olumsuz bir sonuç alana kadar olumlu düşünmeyi tercih ederim. Ama bu bakış açımı bu konuda yitiriyorum. Çünkü Meclis tarafından her an bir tarih belirlenebilir ve yasada değişiklik yapmak için bir fırsat olur mu diye bir soru işaretim var” dedi.