Narin Ferdi Şefik kurallarla ilgili net konuştu!

Özel Haber - Bahar Sancar

“NEYİN YAPILIP NEYİN YAPILAMAYACAĞI YASADA ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE EDİLMEKTEDİR”

Seçim yasakları hakkında bilgilendirme yaparak sözlerine başlayan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Seçim yasakları hakkında bir duyurumuz var. Neyin yapılıp neyin yapılamayacağını orada çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. Adayların belli olmadığı bu süreçte yapılan şikâyetleri değerlendiriyoruz. Ancak adaylar 3 Aralık tarihinde kesinleşecektir. Müracaat yapıldığında hiç beklemediğiniz sorunlar çıkabiliyor. Nitekim dün bazı kişilerin adaylıklarının reddedildiğini gördük. Adaylar 3’ünde kesinleşecektir. Yasada 80-81 ve 82. Maddelerde yasaklar açık bir şekilde ifade edilmektedir. Tören düzenlemek, nutuk söylemek, demeç vermek ve bunlarla ilgili yayınlarda bulunmak yasaktır. Bunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Tabi bunların tümünden haberimiz olması mümkün değildir. Ancak kurallara aykırı bir işlem yapılıyorsa ve şikâyet olursa gerekenler yapılır. 79. Maddedeki yasaklar da atamalar ve terfiler konusundadır. YSK’yı ilgilendiren en önemli sorun ise ihalelerdir. İhalelerin tümü seçim takvimi başlayınca duruyor ve ihalelerin devam etmesi için YSK’nın izin vermesi gerekiyor. YSK’nın ihalelere izin verme koşulu ise bu ihalelerin devam etmesinin zorunu olduğuna ikna olma noktasındadır. Bu süredeki gün kaybı o ihalenin devam etmesine engel olup da o kuruluşa veya kamuya zarar verecek mi sorusunun yanıtlanması gerekir. Seçim yasakları genel anlamda bunlara yöneliktir” dedi.

“YASANIN ŞİMDİKİ DİJİTAL KOŞULLARA GÖRE GÜNCELLENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Şefik, “Propaganda süreci 5’inde başlayacak. Yasanın propaganda maddeleri 5’inden sonra daha sıkı bir uygulamaya girer. Bu yasa 76’da geçirilmiş bir yasadır. Belirli tarihlerde tadil edilmiştir ama yapılan tadilatlar daha fazla oy verme şekillerine yöneliktir. Propaganda ile ilgili kısım 76’da yapıldığına çok yakın bir şekilde devam etmektedir. Bugünün koşullarında bunların güncelleştirilmesi ve şimdiki dijital anlayışa göre güncellenmesi gerekmektedir. Ülkemizin konumu ve teknolojiden dolayı bazı kontrol edilemeyen hususlar olduğu için o kontrol edilemeyen hususları kullanan kişiler bir yerde yasadan muafiyet kazanmış oluyor ancak diğerleri kazanmıyor ve bu da bir dengesizlik yaratıyor. Bunların dengelenmesi için bu maddelerin bugünkü koşullara göre düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

“SEÇİM YASASININ KAPSAMLI BİR TADİLATI GEREKMEKTEDİR”

Konuşmasının devamında seçim yasasının tadil edilmesi gerekliliğine vurgu yapan Şefik, “Sık sık bu konular gündeme gelmiştir. Mart 2022 de bütün siyasi partilere gönderilen bir yazımız bulunmaktadır. Zaman içerisinde bunu siyasilerimizin gözden geçirmesini talep ettik. Ancak ne yapılmasını bizim söylememiz gibi bir durum söz konusu değildir. Yasa değişikliği tamamen halkı temsil eden meclistedir. Bu maddelerde sıkıntı yalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de siyasilerle bir araya geldiğimiz bir ortamda bunu dillendirdim. Seçim yasasının kapsamlı bir tadilatı gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

“SEÇİM GÜNÜ EN KATI OLDUĞUMUZ GÜNDÜR VE BU YASAKLARA UYULMASINI BEKLİYORUZ”

Seçim günü seçim yasaklarına uyulması noktasında hassasiyetlerini dile getiren Şefik, “Seçim günü kuralların uygulanmasında, seçim sonuçlarıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi hem halkı yanlış yöne götürüyor hem kazandığı söylenen kişiler ümitleniyor, ansızın ters sonuç çıkınca da ‘Aleyhime bir şeyler yapıldı, komplo var’ deniliyor. O yüzden saat 6’ya kadar yayın yasağı var. Sonrasında da saat 7’ye kadar yayın yasağı var. YSK’nın sonrasında da yasak koyma hakkı vardır ancak saat 7’de yıllardır serbest bırakıyor. Bizim beklediğimiz 7’den önce bu yasaklara uyulmasıdır. Seçim günü en katı olduğumuz gündür ve bu yasaklara uyulmasını bekliyoruz. Umarım bu seçimde böyle olayların tekrarı yaşanmaz” şeklinde konuştu.

“UMUYORUM Kİ TÜM KAMUDA BİR ÇEKİ DÜZEN VERME DÖNEMİNE GİRERİZ”

YSK’nın personel anlamında şuanda bir sıkıntı yaşamadığını ifade eden Şefik, çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisinde oldukları ifade ederek, “YSK olarak personel anlamında bu seçime hazır olmak mecburiyetindeyiz üstelik süre de kısaltılmıştır. YSK olarak hazır olduğumuzda çalışan arkadaşlarımızın diğer görevlerinin aksadığı da bir gerçektir. Zor koşullarda çalışıyoruz. Eksik kadrolarımız var ve bunlar tamamlanmamıştır. Şuanda kadro sorunu nedeniyle bir zafiyetimiz bulunmamaktadır. Diğer kurumlardan da destek alıyoruz ve bir üniversiteden de destek alıyoruz. Seçimle ilgili bu aşamada bir sorun bulunmuyor ama bu bütün çalışanların büyük bir özverisi iledir. Tercihimiz YSK’nın bir yerden takviye istemeden kendi kendine yetmesidir. Ancak görebildiğim kadarıyla ne yazık ki bizde çalışmak isteyen sayısı azdır. Burada çok fazla iş yoğunluğu ve disiplin olduğu bir geçektir. Ancak diğer kurumlarda bu böyle değil. Özellikle küçük çocukları olanlarda başka kurumlarda olmak istiyor. Umuyorum ki tüm kamuda bir çeki düzen verme dönemine gireriz” dedi.

“ARA SEÇİMİN HAZİRAN AYINDA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

Ara seçim hakkında da bilgilendirme yapan Şefik, “Şuanda 1 kişilik boşluk var Kudret Özersay’ın istifasından dolayı. Şuanda da 3 milletvekili de belediye başkanlığına aday olmuştur. Bu sayı 1 de kalabilir seçim neticesine göre değişedebilir. Bu nedenle bir ar seçim yapılması gerekmektedir. Ara seçimin ise Haziran ayında yapılması gerekmektedir ve Haziran ayında yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYI HAZIRLAYANLAR, ANAYASA KURALLARININ İHLAL EDİLME OLASILIĞINI DÜŞÜNMEMİŞLERDİR”

Son zamanlarda yaşanan Anayasa ihlalleri hakkında görüş bildiren Şefik, “Bu konuda biz hukukçular kurallara uyulması gerektiğini düşünen insanlarız ve kurallara uyma bizler için ön koşuldur. Son zamanlarda anayasa ihlallerini görüyoruz. Anayasayı hazırlayanlar, anayasa kurallarının ihlal edilme olasılığını düşünmemişlerdir. Çünkü anayasa ihlali olabilecek bir alternatif değildir. Bu kuralların ihlali düşünülemez. Ancak bunun örneklerini yaşadık. Anayasaya aykırı işlem yapıldığı takdirde anayasaya aykırılık kararını sadece anayasa mahkemesi verebilir ve birinin bu konuyu anayasa mahkemesine intikal ettirmesi gerekir” dedi.

“SEÇİM GÜNÜ SANDIĞA GİDİP HALKIMIZIN OYLARINI KULLANMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Konuşmasının sonunda Şefik, “Şuanda seçime doğru gittiğimiz için, YSK başkanı olarak, herkesin iradesini yansıtabilmesi için seçim günü sandığa gidip halkımızın oylarını kullanmasını temenni ediyorum. İnşallah bu seçim hepimize hayırlı ve uğurlu olur” temennisinde bulundu.