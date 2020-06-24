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Narkotiğin baskınında 2 tutuklu

İskele'de Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda ziraatı yapılan 10 kök hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:01
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Narkotiğin baskınında 2 tutuklu

Narkotik polisi uyusturucu tacirleri ve kullancılarına yönelik operasyonlarında hız kesmiyor.

Bugün saat 19.30 sıralarında, İskele'de 35 yaşındaki F.A.Y.'nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde içeren saksılar içerisinde ekili toplam 10 kök hintkeneviri türü bitki ile bir miktar hintkeneviri yaprakları ele geçirildi.

F.A.Y ve aynı ikamrtgahta kalan 45 yaşındaki kadın N.A. tutuklandı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
İskeleNarkotikHint KeneviriTutuklama
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