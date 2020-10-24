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Narkotik ekibi pusu kurdu

Metin, Lefkoşa'da zanlılar S.D.G ve V.N’nin  Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal ve tasarrufu ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarıyla Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını belirtti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 17:03
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Narkotik ekibi pusu kurdu

Güney Kıbrıs’tan almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a girmeye çalışırken yakalan zanlılar S.D.G ve V.N’nin suç ortağı olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı B.A  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı.

Metin, Lefkoşa'da zanlılar S.D.G ve V.N’nin  Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal ve tasarrufu ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarıyla Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını belirtti.

Polis, 22.10.2020 tarihinde saat 21.30, Lefkoşa'da, Narkotik ekibinin pusu görevi yaptığı esnada, Güney Kıbrıs’tan gelip askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılar S.D.G ve V.N’nin görüldüğünü ve zanlı V.N'nin elindeki Dont Stop yazılı çantayı askeri bölgeye attığını anlattı.

Polis, zanlı S.D.G'nin üzerinde yapılan aramada sağ ön cebinde yaklaşık 1 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, çanta içinde 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını söyleyerek, zanlı 2’nin gönüllü ifade verip, 21.10.2020 tarihinde Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Rum tarafına geçtiklerini, bir şahıstan 2 bin Euro karşılığında 135 gram hintkeneviri, 2 bin 250 Euro karşılığında 31 gram kokain satın aldıklarını belirttiğini söyledi.

Polis, V.N’nin ifadesinde ayrıca zanlı S.D.G ile tercümanlık için 400 Euro karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Polis, zanlıların ifadesinde ayrıca söz konusu maddeleri şuan huzurda bulunan zanlı B.A'nın yönlendirmesi ile aldıkları beyanında bulunduğunu söyledi.

Metin meselenin soruşturmasının geniş çaplı sürdüğünü ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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