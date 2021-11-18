Narkotik göz açtırmıyor!

Karaoğlanoğlu-Girne’de, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.A.U.’nun (K-27) evinde yapılan aramada, çeşitli türlerden toplam 8 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin 300 TL nakit para bulunarak emare alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen N.S.N.’nin (E-28) Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise çeşitli türlerden, 18 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu

İki zanlının tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.