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Narkotik, göz açtırmıyor!

Narkotik ekipleri tarafından Mağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 310 gram hintkeneviri, 80 gram metamfetamin ver 217 adet MDMA içerikli hap tespit edildi, toplamda 3 kişi tutuklandı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:31
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Narkotik, göz açtırmıyor!



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 310 gram hintkeneviri, 80 gram metamfetamin ver 217 adet MDMA içerikli hap tespit edildi, toplamda 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mağusa’da gerçekleştirilen opersayon sonucu, 26 yaşındaki F.P.’nin tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında metamfetamin, MDMA içerdiği düşünülen 217 adet hap ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edildi.

Girne’de gerçekleştirilen opersayon kapsamında ise, 23 yaşındaki E.O.I. ve 23 yaşındaki C.J.U.’nun tasarruflarında yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Son Güncelleme: 07.12.2022 15:33
Anahtar Kelimeler:
MetamfetaminHintkeneviriOperasyonGirneMağusaNarkotik
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