Narkotik göz açtırmıyor!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

03.06.2021 tarihinde, Girne’de H.H.A.A.(E-20)’nın kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emri gereği polis tarafından yapılan aramada; saksı içerisinde ekili toplam iki kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

03.06.2021 tarihinde, Lefkoşa’da D.P.J.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emri gereği polis tarafından yapılan aramada; satışa hazır vaziyette 16 paketten oluşan yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.