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Narkotik Polisi Son Bir Yılda 41 Kg 480 Gram Uyuştucu Ele Geçirdi

Ülkenin önemli sorunlarından biri olan uyuşturucuya karşı mücadelesini sürdüren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, son bir yıl da 41 kilo 480 gram muhtelif türlerde uyuşturucu madde, 53 kök Hint keneviri bitkisi ve 1281 tane uyuşturucu madde içeren hap ele geçirdi.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:03
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Narkotik Polisi Son Bir Yılda 41 Kg 480 Gram Uyuştucu Ele Geçirdi

Bu sürede 391 kişi hakkında uyuşturucuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, son bir yıllık dönemdeki ve 2015 ile 2020 yılları arasındaki sürede uyuşturucu suçlarına ilişkin rakamsal verileri paylaştı.

“GELECEĞİ TEHDİT EDEN BİR SORUN”

Açıklamada, günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucunun, hem toplumların hem de devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer aldığına işaret edilerek “Uyuşturucu madde ticaretinin sınır ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazandığı günümüzde, bu sorunun birçok toplumun geleceğini tehdit ettiği gözlerden kaçmamaktadır” denildi.

NARKOTİK POLİS MÜCADELESİNİ YOĞUNLAŞTIRDI

Bu çerçevede Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün özellikle uyuşturucu madde tacirlerine ve yasa dışı uyuşturucu maddeleri ülkeye sokmaya çalışan kişilere karşı mücadelesini yoğunlaştırdığı açıklandı.

15 AĞUSTOS 2020-27 AĞUSTOS 2021

Bu kapsamda Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 15 Ağustos 2020 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili bilgiler şöyle:

“Toplamda 41 kilo 480 gram ağırlığında muhtelif türlerde uyuşturucu maddeler ile; 53 kök Hint keneviri bitkisi ve 1282 adet uyuşturucu madde içeren hap ele geçirildi.

Ayrıca dönem içerisinde; Toplam 391 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin 168’i uyuşturucu madde satışı, 28’i KKTC’ye uyuşturucu madde ithal etme, 7’si hintkeneviri bitkisi ziraatı ve 1’i de uyuşturucu madde üretimi suçuyla itham edildi.”

2015-2020 DÖNEMİ

Polis Basın Subaylığı, 2015’ten 2020’ye kadarki 6 yıldaki uyuşturucu suçlarıyla ilgili çizelgeyi de açıkladı.

Yıllık olarak 2015 yılından itibaren her yıl ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı ile sanık sayıları aşağıdaki çizelgededir.

YIL

(01 Ocak – 31 Aralık)

Operasyonlar Sonucu Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Miktarı

Yakalanan Sanık          

Sayısı

2015 Yılı

11,593 Kg

269

2016 Yılı

13.219 Kg

313

2017 Yılı

12.447 Kg

409

2018 Yılı

8.441 Kg

329

2019 Yılı

24.938 Kg

311

2020 Yılı

27.240 Kg

282

Açıklamaya göre, uyuşturucu suçlarından yakalanan kişilerin yaşları 22 ile 28 arasında yoğunlaşıyor. Polis açıklamasında şöyle denildi:

“Uyuşturucu konusunda yakalanan kişilerin son 5 yıl içerisindeki yaş dağılımına bakıldığı zaman; suç işleyen kişilerde özellikle 22 yaşından itibaren büyük bir artış gözlemlendiği; 28 yaşından itibaren ise sayılarda azalma görüldüğü; uyuşturucu maddelerle bağlantılı suç işlemeye başlama yaşının kayıtlarda en düşük 17 olduğu görülüyor.”

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasında, bu süreçte Polis Teşkilatı ile iş birliği içinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan halka ve devletin tüm kurum, kuruluşlarına teşekkür edilerek “Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine ve bu mücadeleye kararlılıkla ve cesaretle devam edileceğine inancımızı yineleriz” denildi.

Son Güncelleme: 27.08.2021 16:32
Anahtar Kelimeler:
NarkotikKKTC Narkotik
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