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Narkotik 'ten büyük operasyon

12 Kasım 2021 Cuma 11:54
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Narkotik 'ten büyük operasyon
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nden Lefkoşa ve Beyarmudu'nda uyuşturucu operasayonu.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

111.2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersyon sonucu; T.B.N.D.(E-26) ve A.D.M.(K-26)’nin tasarufflarında satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

11.11.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Beyarmudu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekştirilen operasyon sonucu; C.P.(E-19) ve E.G.(E-19)’nin tasarruflarında yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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