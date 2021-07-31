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Narkotik 'ten büyük operasyon

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:05
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Narkotik 'ten büyük operasyon

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.07.2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Gönyelide, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yaya olarak bulunan S.K.(E-51)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 510 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın park halinde bulunan aracında yapılan aramada yaklaşık 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 285 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 2590TL ve 300 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

30.07.2021 tarihinde saat 20:30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 ayrı poşet içerisinde gizlenmiş şüpheli poşetleri almak için gelen B.H.P.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ve bahse konu poşetler içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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NarkotikKKTC NarkotikKKTC Uyuşturucu Operasyonu
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