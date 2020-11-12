Narkotik'ten 'Pençe' Operasyonu: 7 tutuklu

Girne ve Gemikonağı'nda dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu toplam 16 kilo 750 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Bir polis ekibi tarafından alınan bir bilgi üzerine Narkotik ekiplerinin Girne'de düzenlediği operasyonda yaklaşık 2 kilo hint keneviri ele geçirilirken, Gemikonağı'na uzanan operasyonun devamında ele geçirilen uyuşturucu miktarı 16 kilo 750 grama ulaştı.

Bu güne kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarları arasında rekor rakama ulaşıldı. Bir başka polis ekibi tarafından alınan bilgi üzerine düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.

Zanlılar saat 14.00'te Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.