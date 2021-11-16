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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri'nden operasyon

16 Kasım 2021 Salı 20:24
171 Okunma
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri'nden operasyon
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihinde, Ergazi'de,  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.H. (E-68)'nin ikametgahında ve ağılında yapılan aramada; 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, muhtelif ebatlarda  toplam 13 adet canlı mermi, 1 adet hava tüfeği, 150 adet saçma, 108 adet av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunarak emare olarak alınmıştır.  Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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