Narkotikte Yunanistan-Güney Kıbrıs güzergâhı revaçta!

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a uyuşturucu ticaretinin yaygınlaştığı, son üç ay içerisinde üçüncü ve 13,5 kilo Hint keneviri ile en büyük partinin ülkeye sokulmaya çalışılırken yakalandığı bildirildi.