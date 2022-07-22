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Narkotikten 'dalga' operasyonu...

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Gazimağusa'da operasyon düzenledi.

22 Temmuz 2022 Cuma 14:48
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Narkotikten 'dalga' operasyonu...
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Polis'in açıklaması şöyle:

21.07.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Dalga Operasyonu) kapsamında, M.A.(E-21)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.O.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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