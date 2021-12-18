Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
Bakanlıkta skandal!
Bakanlıkta skandal!
banner107

Narkotikten nefes kesen operasyonlar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından 3 ayrı yerde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 09:43
332 Okunma
Narkotikten nefes kesen operasyonlar
banner108

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan operasyonlarla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

-17.12.2021 tarihinde, Gazimağusa Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen A.E.(E-48)’nın kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


-17.12021 tarihinde, Gazimağusa’da, A.M.Z.S.A.H.(E-24)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

-17.12.2021 tarihinde, Dikmen’de, A.A.J.A.(E-26)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 18.12.2021 10:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
KKTC’de Covid-19’dan bugün ikinci ölüm
KKTC’de Covid-19’dan bugün ikinci ölüm
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim