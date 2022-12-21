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Narkotikten 'park operasyonu'

Narkotik ekiplerinin Girne'de gerçekleştirdiği operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:52
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Narkotikten 'park operasyonu'



Girne’de, dün, saat 20:30 sıralarında,Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon (Park Operasyonu) kapsamında, O.S.E.(E-28) ve I.C.I.(E-30)’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 230 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 11.635 TL ve 180 STG nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
NarkotikGirneOperasyonUyuşturucu
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