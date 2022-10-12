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Narkotikten 'Son sefer' operasyonu... 5 Tutuklu...

Girne'de gerçekleştirilen Son Sefer Uyuşturucu Operasyonunda 5 kişi tutuklandı...

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:37
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Narkotikten 'Son sefer' operasyonu... 5 Tutuklu...



Polis açıklaması şöyle:

11.10. 2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ( Son Sefer Operasyonu) kapsamında, S.Ü.(E-39), A.B.B.(E-34), M.A.(E-34) ve S.A.(E-24)’nın üzerlerinde, ikametgahlarında ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile toplam 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.E.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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