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Narkotikten uyuşturucu operasyonu!

31 Ocak 2022 Pazartesi 15:00
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Narkotikten uyuşturucu operasyonu!
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Polisten yapılan açıklama:

30.01.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; H.K.(E-22)'nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik pet şişe bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.C.S(E-32)’nin ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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