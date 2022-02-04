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Narkotikten uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa ve Gönyeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

04 Şubat 2022 Cuma 11:42
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Narkotikten uyuşturucu operasyonu
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Polis açıklaması:

03.02.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa’da O.E.A.(E-24)’nın şüpheli hareketleri üzerine, konu şahısın üzerinde ve tasarrufundaki el çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 12 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

03.02022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gönyeli’de C.C.A.(E-30)’nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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