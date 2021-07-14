Narkotikten uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

13.07.2021 tarihinde, Gönyeli’de C.C.A.(E-23)’nın kalmakta olduğu ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.C.A. (E-19) ve D.U.U. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.07.2021 tarihinde, Gazimağusa’da D.C.T.M. (E-24) ’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile birlikte meselede bağlantısı olduğuna inanılan N.S.D. (K-23) tutuklamış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.07.2021 tarihinde, Gazimağusa’da C.N.(E-30)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.