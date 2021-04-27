"Nasıl dayanacağım ben yokluğuna?"

Geçtiğimiz hafta yapılan PCR testleri sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilen Akçay sakini iki çocuk annesi Elvan Kamburca bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5 gün önce koronavirüse yakalandığı tespit edilen 42 yaşındaki Kamburca’nın dün nefes darlığı çekmeye başlaması sonucunda yoğun bakıma alındığı ve bu sabaha karşı vefat ettiği bildirildi.

Elvan Kamburca’nın vefatı Akçay’da şok etkisi yaratırken, herkesi yasa boğdu.

Kamburca’nın kızı Çağla Kamburca‘nın, sosyal medya hesabından duyurduğu ölüm haberi ise yürekleri dağladı.