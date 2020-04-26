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Nazım Beratlı’dan Akıncı’ya Ağır Sözler: “Kara Cahil”

Dr. Nazım Beratlı bir kişinin Facebook gönderisinin altında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ‘kara cahil’ dedi.

26 Nisan 2020 Pazar 09:32
1898 Okunma
Nazım Beratlı’dan Akıncı’ya Ağır Sözler: “Kara Cahil”

Dr. Nazım Beratlı bir kişinin Facebook gönderisinin altında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ‘kara cahil’ dedi.

Akıncı’nın Paskalya Yortusu’nun kutlayıp Ramazan ayını kutlamadığını iddia eden postun altına Beratlı, Akıncı’ya yönelik şu ifadeleri kullandı:

NAZIM BERATLI'NIN İFADELERİ ŞU ŞEKİLDE:

-Cumhur, beni dürtme be gardaş da şimdi bir kavga çıkarırım, sayfan berbat olur! Bunların kara cahil olduklarını, islamiyeti gericilik, bütün öteki dinleri de ilericilik zannettiklerini hade herkes bilmez, sen da bilmen?

-On sekiz yaşında ezberlediği beş tane sloganla seksenine gelmiş adamlar…

-Mübarek Ramazan, İslam alemine kutlu olsun” derse, gericilik olur zanneder… Ondandır… Öyle ezberledi…

-Yıl sonuna gelirken, Kadir Gecesi’ni de unutup, bir hafta sonra Christmas’ı da kutlayarak, evroppalı ve medeni olduğunu zannedecek; demedi demeyin… Her sene yaparlar…

Son Güncelleme: 26.04.2020 10:06
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıNazım Beratlı
Yorumlar
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dervis 2020-04-26 10:41:58

senin disin akinciyi kesmez cakma entel..

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Beğenmedim! (2)
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yurttaş 2020-04-26 11:13:17

Bu sefer de ubp 'den aday olursun artık.....Bu gidişle dikkat et adını 'topaç ' yapmasınlar..

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Ok 2020-04-26 10:16:07

işine gelir GGıbrız

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Beğenmedim! (1)
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