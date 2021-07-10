Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mesaj yayımlayarak basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu mesajında, “Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete ‘Saded’in basın hayatına atıldığı ilk gün olan 11 Temmuz 1889’dan günümüze kadar Kıbrıs Türk basını büyük fedakârlıklar ve zorluklar altında kamuoyunu aydınlatmayı sürdürmüş, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olmuştur” dedi.

Çavuşoğlu, toplumların gelişimine ve çok sesliliğe katkı koyan medyanın kamuoyunu aydınlatma görevini baskı ve müdahale olmadan yerine getirmesinin ülkede demokrasinin kusuruz şekilde işlemesi için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Basın çalışanlarının uzun saatler, hafta sonu, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden zor şartlar altında halkın haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramaması adına çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, “Basın çalışanlarımızın çok daha iyi şartlar altında görevlerini sürdürmeleri toplumsal demokrasi ve özgürlükler açısından gerekliliktir. Kıbrıs Türk halkının sesini hem ülkemizde hem de tüm dünyaya duyurmak için büyük fedakarlıkla çalışan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.