Nazım Çavuşoğlu: “Benim Rum pasaportuna hiç ihtiyacım olmadı”

ÇİĞDEM AYDIN - Özel Haber

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iptal edildiği iddia edilen pasaportlarla ilgili ilk açıklamayı Gündem Kıbrıs’a yaptı.

Çavuşoğlu, “Benim Rum pasaportuna zaten hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Geçmişte bir yılık çıkarmıştık. Sonra yenilemedim. Öyle bitti süresi. Üzerinde de durmadım. Zaten o pasaportu da almamın nedeni çocuklarımın kimlik alabilmeleri içindi. Kullandığım ve geçerli bir pasaportum yok. Ancak bu şekilde bir siyasi ve ırkçı bir hareket yapılması yanlıştır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre zaten Kıbrıslı Türklerin de kullanma hakkı olan bir pasaporttan bahsediyoruz. Bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu ve kimliğinin hiçbir yerde kullanmış değilim” şeklinde konuştu.