Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Nazım Çavuşoğlu: “Benim Rum pasaportuna hiç ihtiyacım olmadı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iptal edildiği iddia edilen pasaportlarla ilgili ilk açıklamayı Gündem Kıbrıs’a yaptı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:38
452 Okunma
Nazım Çavuşoğlu: “Benim Rum pasaportuna hiç ihtiyacım olmadı”

ÇİĞDEM AYDIN - Özel Haber

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iptal edildiği iddia edilen pasaportlarla ilgili ilk açıklamayı Gündem Kıbrıs’a yaptı.

Çavuşoğlu, “Benim Rum pasaportuna zaten hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Geçmişte bir yılık çıkarmıştık. Sonra yenilemedim. Öyle bitti süresi. Üzerinde de durmadım. Zaten o pasaportu da almamın nedeni çocuklarımın kimlik alabilmeleri içindi. Kullandığım ve geçerli bir pasaportum yok. Ancak bu şekilde bir siyasi ve ırkçı bir hareket yapılması yanlıştır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre zaten Kıbrıslı Türklerin de kullanma hakkı olan bir pasaporttan bahsediyoruz. Bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu ve kimliğinin hiçbir yerde kullanmış değilim” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 23.08.2021 18:53
Anahtar Kelimeler:
Nazım ÇavuşoğluGüney KıbrısPasaport
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu, 'Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının' iptal edilmesine tepki gösterdi
Ataoğlu, 'Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının' iptal edilmesine tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Tatar, Eroğlu için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Eroğlu için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Dualarımız seninle Asya
Dualarımız seninle Asya
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim