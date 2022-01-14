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Nazım Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü andı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü andı.

14 Ocak 2022 Cuma 19:11
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Nazım Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü andı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü andı.

Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, Küçük’ün, Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesinde, halkına önder olan, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adayan, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanan bir lider olduğunu kaydetti.

Dr. Küçük’ün, sadece devlet adamı kimliğiyle değil, yardımsever, alçakgönüllü, yüreği insan sevgisi dolu kişiliğiyle Kıbrıs Türk toplumunda özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“O, hem direnişin sembolüydü hem de Kıbrıslı Türklerin aydınıydı, doktoruydu. Dr. Küçük, en zor dönemlerde topluma umut ve cesaret vererek önderlik etmiştir. O’nun özgürlük ve varoluş mücadelesindeki duruş ve düşünceleri, Kıbrıs Türk toplumunun önünü aydınlatmıştır. Halkımız, Dr. Küçük liderliğinde vermiş olduğu direniş mücadelesi neticesinde, bugün kendi devletinde güven içinde yaşamakta, geleceğe umutla bakmaktadır. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 38. yıldönümünde rahmet ve minnetle anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim.”

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