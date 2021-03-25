Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı

Nazım Çavuşoğlu: "Şu an asgari ücretlinin ete erişimi imkansız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mecliste yaptığı konuşmada hellim konusuna büyük önem verdiklerini dile getirdi, ortak mücadeleyle hellim konusunun belirli bir noktaya getirilebildiğini anlattı. 

25 Mart 2021 Perşembe 16:48
200 Okunma
Nazım Çavuşoğlu: "Şu an asgari ücretlinin ete erişimi imkansız"

Hellimin denetlenmesiyle ilgili tartışmaların sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, günü geldikçe bu konuların ele alınacağını kaydetti. 

“TÜM GAİLE ÜRETİM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ, ULUSLARARASI KRİTERLERİN YAKALANMASI VE PAZARLAMA…”

KKTC halkı ve devletin tüm gailesinin ülkedeki üretim standartlarının yükseltilmesi, uluslararası kriterlerin yakalanması ve pazarlama sorununun üstesinden gelinmesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, hellim tescilinin bu açılardan önemine işaret etti. 

Bu konuda çıkılan yolculukta kimsenin umutsuz olmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, İspanya’dan ithal edilecek küçük baş hayvanların hellim dışındaki üretimde kullanılması, yerel ırkların da tamamen hellime yönlendirilmesinin planlandığını anlattı.

Kulak numaraları konusundaki sıkıntının aşılması için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, İhale Yasası nedeniyle sürecin çok uzadığını belirtti. 

Hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması için yoğun şekilde çalışıldığını anlatan Çavuşoğlu, Haziran ayında büyükbaş hayvan sütleri için soğutma tanklarını devreye sokmayı hedeflediklerini kaydetti.

Büyükbaş hayvan varlığının 70 bin olarak tespit edildiğini belirten Çavuşoğlu, şu an asgari ücretlinin ete erişiminin imkansız olduğunu söyledi. 

Çavuşoğlu, hayvancılık sektörünün 10 sene öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu dile getirdi, Güney’den yolcu beraberi kaçak et getirilmediği, hayvan sayısında artış olduğu halde kasapların hayvan bulmakta sıkıntı yaşadığını anlattı. 

Kuraklık konusunda yürüttükleri çalışmalar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şu an en ekonomik arpa alımının TMO üzerinden yapılacak gibi göründüğünü dile getirdi. 

Çavuşoğlu, Tarım Sigortası Fonu kapsamını geliştirmeyi de planladıklarını kaydetti. 

Türk Ajansı Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Nazım Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı, aşı uygulamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı, aşı uygulamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Tatar, Maraş’ın imar edilmediği halde 130 binden fazla ziyaretçisi olduğunu aktardı.
Tatar, Maraş’ın imar edilmediği halde 130 binden fazla ziyaretçisi olduğunu aktardı.
“Arıklı’nın seçimi kazanması mümkün değildir"
“Arıklı’nın seçimi kazanması mümkün değildir"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim