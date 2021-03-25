Nazım Çavuşoğlu: "Şu an asgari ücretlinin ete erişimi imkansız"

Hellimin denetlenmesiyle ilgili tartışmaların sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, günü geldikçe bu konuların ele alınacağını kaydetti.

“TÜM GAİLE ÜRETİM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ, ULUSLARARASI KRİTERLERİN YAKALANMASI VE PAZARLAMA…”

KKTC halkı ve devletin tüm gailesinin ülkedeki üretim standartlarının yükseltilmesi, uluslararası kriterlerin yakalanması ve pazarlama sorununun üstesinden gelinmesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, hellim tescilinin bu açılardan önemine işaret etti.

Bu konuda çıkılan yolculukta kimsenin umutsuz olmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, İspanya’dan ithal edilecek küçük baş hayvanların hellim dışındaki üretimde kullanılması, yerel ırkların da tamamen hellime yönlendirilmesinin planlandığını anlattı.

Kulak numaraları konusundaki sıkıntının aşılması için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, İhale Yasası nedeniyle sürecin çok uzadığını belirtti.

Hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması için yoğun şekilde çalışıldığını anlatan Çavuşoğlu, Haziran ayında büyükbaş hayvan sütleri için soğutma tanklarını devreye sokmayı hedeflediklerini kaydetti.

Büyükbaş hayvan varlığının 70 bin olarak tespit edildiğini belirten Çavuşoğlu, şu an asgari ücretlinin ete erişiminin imkansız olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, hayvancılık sektörünün 10 sene öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu dile getirdi, Güney’den yolcu beraberi kaçak et getirilmediği, hayvan sayısında artış olduğu halde kasapların hayvan bulmakta sıkıntı yaşadığını anlattı.

Kuraklık konusunda yürüttükleri çalışmalar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şu an en ekonomik arpa alımının TMO üzerinden yapılacak gibi göründüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Tarım Sigortası Fonu kapsamını geliştirmeyi de planladıklarını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs