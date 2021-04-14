Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
82 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

NAZIM ÇAVUŞOĞLU TEST SONUCUNU AÇIKLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda bir müdürün Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Bakan Nazım Çavuşoğlu ve diğer bakanlık çalışanları test yaptırdı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 11:17
690 Okunma
NAZIM ÇAVUŞOĞLU TEST SONUCUNU AÇIKLADI

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL
Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada test sonucunu paylaşarak, “Bakanlık müdürümün pozitif çıkması vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızın ve benim yaptırdığımız testler negatif çıkmıştır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MECLİS ÇALIŞANLARI DA EYLEMDE!
MECLİS ÇALIŞANLARI DA EYLEMDE!
Akademik takvim yeniden düzenlendi
Akademik takvim yeniden düzenlendi
Kafe işletmecilerinden Sağlık Bakanlığı önünde ilginç eylem
Kafe işletmecilerinden Sağlık Bakanlığı önünde ilginç eylem
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim