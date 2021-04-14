NAZIM ÇAVUŞOĞLU TEST SONUCUNU AÇIKLADI

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL
Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada test sonucunu paylaşarak, “Bakanlık müdürümün pozitif çıkması vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızın ve benim yaptırdığımız testler negatif çıkmıştır” dedi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda bir müdürün Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Bakan Nazım Çavuşoğlu ve diğer bakanlık çalışanları test yaptırdı.
GÜNDEM KIBRIS ÖZEL
Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada test sonucunu paylaşarak, “Bakanlık müdürümün pozitif çıkması vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızın ve benim yaptırdığımız testler negatif çıkmıştır” dedi.