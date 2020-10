Nazım Çavuşoğlu: “Velilerin içi rahat olsun”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilköğretimde kısmen başlayan yüz yüze eğitimi değerlendirerek, velilere endişelenmelerini gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi, “içleri rahat olsun” dedi.

“Bugüne gelmek kolay olmadı. Uzun süredir bu konular tartışılıyor. Eleye eleye, tartışa tartışa buraya geldik. Var olan eylemler bizi üzüyor. Sağlık Üst kurulu onayı ile eğitimi başlattık. Halkımız tereddüt yaşamamalı…” diyen Eğitim Bakanı, Sim TV'de “hijyen malzemeleri dağıtıldı mı, sıkıntı var mı?” sorusuna yönelik ise “asıl mesele temizlikten ziyade eğitim kısmı idi, her yerde hijyen malzemesi var ve bu konuda eksiklik yok. Eğitimlerini de öğretmenler veriyor. Her konuda her türlü çalışma titizlikle yürüyor. Velilerimizin içi rahat olsun” dedi.

KIBRIS POSTASI