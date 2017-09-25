Ülkemizin önemli turistik bölgelerinden biri olan Yeni Boğaziçi’nin kıyı şeridindeki ormanlık alanlardan biri olan Bedi’s Ormanı adeta çöplüğü andırıyor.

Uzun yıllardır bölge halkının Bedi’s Ormanı’nın sahil şeridinde denize girerek serinlediği ve asırlık ağaçlarının altında piknik yaptığı bölgede şişeler, prezervatifler, tuvalet kağıtları, tenekeler ve koltuk gibi çeşitli ev eşyaları adım adım ormanı kaplamaya başladı.

Konuyla ilgili olarak Halkın Sesi'ne ulaşan bölge sakini bazı vatandaşlar, inşaat alanı yapılmamış ender yerlerden biri olarak kalan Bedi’s Ormanı’nın bu şekilde kirletilmesinin hiç hoş görüntüler ortaya çıkarmadığını dile getirerek “Ne ararsanız var. Koltuklar, şişeler, çocuk bezleri prezervatifler, tuvalet kağıtları, tenekeler. Bu nasıl bir düşünce anlamadık” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.