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Ne Yasalar, Ne Fiziksel Alt Yapı, Ne De Personel Sayısı Yeterli…

Duygu Zengin'in köşe yazısı...

29 Ocak 2022 Cumartesi 11:47
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Ne Yasalar, Ne Fiziksel Alt Yapı, Ne De Personel Sayısı Yeterli…
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Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da yaşlı nüfus oranı hızla artıyor. Kuzey Kıbrıs’ta Huzurevi ve Yaşlı Bakımevlerinin Durum Tespit Raporu’na göre; dünya nüfusu hızla yaşlanıyor ve 60 yaş üstü grup dünya nüfusunun yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Buna rağmen, yaşlı bakım evlerine ve huzur evlerine gereken önem verilmiyor.   Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren özel bakımevleri hakkında bilgimizde olan bir çalışma veya araştırma yapılmış değildir.

Yaşlı bakım evlerinin huzur evlerine nazaran yasalarla daha çok kontrol altına alınması ve sık sık denetlenmesi esastır.
Yasalara göre kendi işini görebilecek durumda olan yaşlıların kalması gereken huzur evlerinde yatalak ve ruhsal sağlığı yerinde olmayan kişiler kalıyor. Kuzey Kıbrıs’ta bir taraftan yaşlıların ömrü uzarken bir diğer taraftan da değişen sosyoekonomik şartlardan dolayı aileler artık kendi yaşlılarına bakabilecek vakit bulamamaktadır. Toplumda farkındalık yaratıp, ailelerin taşıdığı bu lüzumsuz utanç duygusunu yıkacak bir toplum hareketine ihtiyaç vardır.

Ne yazık ki gördüğümüz manzaralar birçok açıdan yaşlıların barınması ve bakımı için uygun değildir. Özellikle sağlık personeli açısından baktığımızda hiçbir bakımevinde tam zamanlı hemşire bulunmamaktadır. Devletin bu konuda bir düzenleme yaparak devlet hastanesinde görevli doktorların (psikolog, dahiliye ve diş doktoru gibi) düzenli sıklıklarla yaşlı bakım evlerini ziyaret etmeleri sağlanabilir.
Neden sürekli siyaset paylaşımı yapıyoruz ki bizler? Doğada canlı var. Yaşlı bakım evleri,engelli vatandaşlarımız var, öksüz, yetim çocuklarımız var
Hiçbir yaşlımız aç, açıkta ve muhtaç durumda bırakılmamalıdır.

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