Necat British Koleji öğrencilerine Muhteşem mezuniyet töreni

Necat British Koleji 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı diploma töreni Alsancak Necat British Koleji’nde gerçekleşti.

Öğrencilerin bu anlamlı günlerinde okul müdürünün yaptığı konuşmadan sonra öğrencilere diplomaları dağıtıldı ve ardından düzenlenen törenle öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılını sonlandırdı.

Öğrenciler tören öncesi ve sonrasında büyük heyecan yaşadı.

Öğretmenleri, öğrencilerine bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

Mezun öğrenciler arasında tanınmış simalardan olan Hasan Uzun’un oğlu Ediz Turgut Uzun da başarıyla geçen okul döneminin ardından diplomasını aldı.